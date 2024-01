ASSE : Aïki se réveille, un autre jeune frappe à la porte de Dall'Oglio

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Hier, la réserve de l'ASSE s'est imposée à Feurs (2-1), confirmant son joli redressement à la grande satisfaction du coach Razik Nedder. Buteur lors du premier match de Laurent Batlles sur le banc stéphanois à Dijon (1-2) la saison dernière, Ayman Aïki a confirmé son regain de forme en inscrivant son premier but depuis un an et demi, lui qui vient d'être convié à l'entraînement du groupe pro par Olivier Dall'Oglio.

Mayilla aussi pourrait avoir un bon coup à jouer

L'ailier, international U19, pourrait avoir un coup à jouer sur cette deuxième partie de saison à un poste où Stéphane Diarra est out pour la saison et où le renfort se fait attendre. L'autre but des réservistes à Feurs a été inscrit par Enzo Mayilla. Et le puissant avant-centre fait lui aussi partie des jeunes à surveiller en ce début d'année. Selon nos derniers échos, Dall'Oglio a noté ses qualités. Et il aurait un oeil de plus attentif sur lui.

La réserve de l'AS Saint-Étienne se déplaçait à Feurs cet après-midi 👇 #ASSE https://t.co/TViricSk83 — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 20, 2024

Podcast Men's Up Life