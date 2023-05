ASSE : Batlles fier de son équipe après Guingamp

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Au terme d'une partie guère enthousiasmante pendant 75 minutes, l'AS Saint-Etienne a fini par renverser Guingamp, qui a mené deux fois au score (0-1 puis 1-2 avant le 3-2). Une satisfaction pour Laurent Batlles, qui a apprécié la seconde période de sa formation, désormais 10e du classement. En conférence de presse, l'entraîneur des Verts a détaillé tous les points positifs de cette rencontre.

"Il a fallu recadrer certaines choses"

"En toute honnêteté, quand on rentre à deux à un à la mi-temps, en faisant une première mi-temps où on se fait ouvrir quasiment systématiquement quand on joue très haut sur le terrain, il a fallu recadrer certaines choses. Vu ce qu’ils font en seconde, on ne peut qu'être heureux de ce groupe, notamment les entrants qui ont apporté et ce public qui nous a soutenu tout le match. Je vais bien sûr revoir le match à froid mais sur la première mi-temps, cela aurait pu finir sur un nul. La deuxième mi-temps a été à la hauteur de ce qu’on est capable de faire. Cela vient récompenser tous les efforts que font les joueurs depuis un moment. C’est vrai que cela fait un moment que je leur disais qu'il fallait qu'on soit plus efficace sur coup de pied arrêté et aujourd'hui Aimen (Moueffek) marque. C'est important d'être dangereux sur ces phases-là, on a de bons tireurs, mais peut-être qu'on ne faisait pas les bonnes courses auparavant."

