ASSE : grande annonce cette semaine, les supporters vont être comblés !

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Alors que la saison 2022-2023 touche à sa fin, les nouveaux maillots de toutes les équipes commencent à être dévoiler. Ce sera bientôt le cas pour l'AS Saint-Étienne, qui est officiellement maintenu en Ligue 2 depuis sa victoire samedi dernier face à QRM (4-2).

Rendez-vous ce samedi pour les nouveaux maillots des Verts !

En effet, comme l'a annoncé le club du Forez dans son agenda de la semaine sur son site officiel, l'ASSE dévoilera ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2023-2024 ce samedi. "L’équipementier officiel de l’ASSE présentera les maillots home, away et gardien de la saison prochaine. Ils seront dévoilés ce samedi 27 mai par les deux équipes finalistes du Tournoi des 7 Collines, Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Étienne.

Ces nouvelles tuniques seront immédiatement disponibles à l’achat, sur place et sur boutiquedesverts.fr. Les supporters de l’ASSE auront la possibilité de faire dédicacer leur maillot par les joueurs présents dans la partie fanzone", a indiqué le club stéphanois.

𝗩𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶 : #SMCASSE, dernier déplacement ! 🚌

𝗦𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 : Le Tournoi des 7 collines et la présentation des maillots @hummelFrance x ASSE 23/24 💚

𝗗𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 : #ASSEALBI, l'ultime rendez-vous de nos Stéphanoises ! 🤩



Le week-end sera... 𝗩𝗲𝗿𝘁 ! 📅👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Comme l'a annoncé le club du Forez dans son agenda de la semaine sur son site officiel, l'AS Saint-Étienne dévoilera ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2023-2024 ce samedi.

Fabien Chorlet

Rédacteur