ASSE : Hervé Revelli a une ambition forte pour les Verts

Comme toutes les anciennes gloires stéphanoises, Hervé Revelli vit mal la situation actuelle de l'ASSE, reléguée en L2 en 2021-22 et auteur d'une saison très compliquée en 2022-23. Le meilleur buteur de l'histoire du club (274 réalisations toutes compétitions confondues) a déclaré à Radio Scoop qu'il souhaitait voir Sainté remonter au plus vite, notamment pour que les supporters puissent regoûter aux soirées européennes, celles qui ont fait vibrer le Forez et la France entière dans les années 60 et 70.

"On doit vite remonter pour redonner le goût de l’Europe aux gens"

"Je n’ai que des bons souvenirs. Au départ les deux premières années, c’était la joie avec des gens qui venaient pour nous voir au stade et pour faire la fête. J’ai connu les titres, sept fois champion de France, quatre Coupe de France, ma première en équipe de France, c’est quand j’étais à Saint-Étienne. Meilleur buteur de première division avec l’AS Saint-Étienne, j’ai quand même porté le maillot pendant 14 ans, ça fait beaucoup ! Malheureusement, on connait trop bien la période de 1976 et Saint-Étienne ne doit pas végéter en seconde division. On doit vite remonter pour redonner le goût de l’Europe aux gens. C’est un parfum extraordinaire pour un joueur de football et pour les supporters."

Pour résumer Dans un entretien à Radio Scoop, la légende de l'ASSE Hervé Revelli, qui en est le meilleur buteur (274 réalisations), a déclaré espérer une remontée rapide des Verts afin qu'ils goûtent à nouveau à l'Europe car il s'agit d'une expérience forte pour tout stéphanois.

