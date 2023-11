ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Si les joueurs ne s'activent pas, Romeyer pourrait le faire"

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L'ASSE recevait Pau en ouverture de la 15e journée de L2 hier soir, avec l'objectif de se relancer après deux défaites contre le Paris FC (0-1) et Auxerre (2-5). Mais elle s'est ratée et a subi une troisième défaite consécutive (1-2) qui la relègue à la 6e place... Un nouveau coup d'arrêt alors qu'elle menait grâce à un but de Charbonnier, sur une percussion de Moueffek. Mais l'équipe de Batlles s'est mise à déjouer, elle s'est endormie et Pau en a profité. Après un sauvetage de Green devant Saivet, un penalty pour une main de Pétrot et un missile de De Almeida ont offert la victoire aux Palois.

Amiens et Guingamp décisifs pour Batlles ?

Un succès que les Verts n'ont contesté que dans les toutes dernières minutes, sans se montrer vraiment dangereux. L'entrée des remplaçants (Cafaro, Lobry, Cissé, Fomba) a été montrée du doigt par Batlles, à raison, et le coach des Verts a aussi contesté le penalty accordé aux visiteurs. Mais son coaching n'a pas aidé l'équipe, en particulier la sortie de Moueffek, meilleur joueur sur le terrain. Cette défaite face à la plus mauvaise défense de L2 fait tâche, et Batlles semble à nouveau fragilisé. L'ancien troyen le sait : il n'a plus la côte auprès de son président, Roland Romeyer, et ce depuis longtemps. Il en est de même pour Loïc Perrin et Jean-François Soucasse. Un grand coup de balai ne semble pas à l'ordre du jour, alors que le serpent de mer d'une vente vient de refaire surface, mais le crédit de Batlles est à nouveau bien entamé et une réaction est attendue la semaine prochaine, avec deux matches en quatre jours face à des concurrents directs (Amiens et Guingamp). Briançon a pointé du doigt l'état d'esprit défaillant de ses troupes hier soir, en regrettant la torpeur d'une équipe qui va vite devoir retrouver des couleurs. Pour ne pas s'enfoncer davantage au classement, et éviter une nouvelle crise.

L'ASSE affrontait Pau pour son retour au championnat. La rencontre a donné son verdict. Voici le résumé vidéo. 👇 #ASSEhttps://t.co/r070mZbs33 — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) November 25, 2023

