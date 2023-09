ASSE : le club fait une grande annonce aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Suite aux incidents survenus entre les supporters stéphanois lors de la défaite à Rodez (2-1), le 12 août dernier, l'AS Saint-Étienne a été sanctionné du retrait d'un point avec sursis au classement et de la fermeture des parties basses des tribunes Paret et Snella pour les réceptions de Dunkerque, le 4 octobre prochain, et de l'AC Ajaccio, trois jours plus tard.

Les supporters des deux Kops connaissent les modalités de remboursement

Mais alors que les dirigeants de l'ASSE ont décidé de ne pas faire appel de la décision rendue par la commission de discipline de la LFP, le club du Forez a communiqué ce lundi soir sur les modalités de remboursement après la fermeture des deux Kops. "Pour compenser la fermeture des deux Kops lors des deux prochaines rencontres à domicile, l'AS Saint-Étienne propose à ses abonnés impactés un avoir correspondant à 2/19e de la valeur totale de leur abonnement qu'ils peuvent utiliser en billetterie", a indiqué l'actuel 15e de Ligue 2 dans un communiqué.

