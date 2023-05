ASSE : les chiffres confirment une tendance critiquée chez Batlles

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Que les choses aillent mal, comme lors de la première partie de saison, ou bien, comme depuis le début de l'année 2023, Laurent Batlles n'est pas très inspiré dans ses remplacements. On se souvient par exemple qu'il avait lancé Jimmy Giraudon dans les derniers instants contre Sochaux (2-3) fin janvier après la blessure d'Anthony Briançon et que la responsabilité de l'ancien Troyen avait été engagée sur le troisième but lionceau... Mais il n'y a pas que ça. Les supporters stéphanois reprochent également à leur coach des changements trop tardifs.

Batlles 2e entraîneur attendant le plus longtemps pour les remplacements

Le site En Vert et Contre Tous a voulu s'assurer que cette critique était justifiée en établissant la moyenne des remplacements pour chaque club de Ligue 2. Et il s'avère que c'est vrai. Avec un changement moyen à la 63e minute, Laurent Batlles est le deuxième entraîneur à attendre le plus longtemps, derrière son homologue lavallois (65e). Celui de Dijon, leader du classement, s'y prend dix minutes plus tôt (52e) ! Mais comme le précise Evect, le timing des remplacements n'est finalement pas très révélateur puisque Dijon comme Laval se battent contre la relégation...

Nous avons épluché les coachings des différents coachs de Ligue 2 sur cette deuxième partie de saison 👇 #ASSE https://t.co/p88nTslxcN — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 4, 2023

