ASSE : les supporters verts méchamment stigmatisés par un arrêté préfectoral à Rodez

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Dès lundi, la préfecture de l'Aveyron a publié un arrêté préfectoral autorisant le déplacement des supporters de l'ASSE samedi à Rodez, mais uniquement dans le parcage qui leur est réservé. Ceux qui auraient pris des places dans les autres tribunes ont l'interdiction de porter des couleurs vertes. Une triste habitude en France et surtout à Saint-Etienne, que le préfet a justifié en listant les débordements survenus depuis... cinq ans lors des matches de l'ASSE à l'extérieur !

Des tensions lors du dernier RAF-ASSE

"Les déplacements de l'ASSE sont fréquemment sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporters de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles."

"Il en a été notamment ainsi le 14 septembre 2018 (Paris-Saint-Germain - ASSE), le 26 octobre 2018 (Nîmes Olympique - ASSE), le 6 avril 2019 (Amiens Sporting Club - ASSE), en marge des rencontres avec l'équipe du stade Rennais Football Club les 10 mars 2018, 10 février 2019 et 1er décembre 2019, le 9 février 2020 (Montpellier Hérault Sporting Club - ASSE), le 16 février 2020 (stade Brestois 29 - ASSE), le 12 septembre 2021 (Montpellier Hérault Sporting Club – ASSE), le 2 janvier 2022 (Jura Sud - ASSE) où près de 126 engins pyrotechniques ont été utilisés et où des dégradations graves ont été constatées au sein de la tribune hébergeant les supporters stéphanois, ainsi que le dimanche 13 février 2022 (Clermont Foot 63 – ASSE) où près de 140 supporters stéphanois réunis en centre-ville de Clermont-Ferrand dès 10h30 et sans billet d’accès au match ont rejoint les abords du stade Gabriel Montpied, où une rixe a éclaté entre les supporters et des habitants."

"Des tensions et des dégradations ont également été constatées lors du match RAF-ASSE le 29 avril 2023 à Rodez. Au vu des faits énumérés, les différents groupes de supporters risquent de s’affronter physiquement. Le risque d’attroupements et de troubles à l’ordre public avant, pendant et après le match, en centre-ville et sur un périmètre élargi autour du stade, est avéré. La présence sur la voie publique, en centre-ville, aux alentours du stade Paul Lignon, de personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’Association Sportive de Saint-Etienne ou connues comme étant supporters de ce club, à l’occasion du match qui se déroulera le samedi 12 août 2023 à 15h00, comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens. Il convient ainsi de limiter la liberté d’aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l’Association Sportive de Saint-Etienne."

