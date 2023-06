ASSE : les Verts ont déjà la clé pour remonter en L1 la saison prochaine

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Une descente a avalé à l’issue d’un barrage perdu face à l’AJ Auxerre, un nouvel entraîneur, des arrivées, des départs, la saison de l’ASSE avait mal débuté. Les verts étaient 18èmes et donc relégables à l’issue de la phase aller de Ligue 2. Fort heureusement, les Verts ont su se ressaisir et proposer de meilleures choses par la suite.

35 points récoltés sur 57 possibles

Heureusement, ASSE a fait une superbe phase retour, finissant 3ème à l’issue de cette phase, permettant aux verts de finir 9ème à la fin de la saison. Avec des recrues impactantes et un jeu attrayant, les Verts ont gagné 52 % de leur match en deuxième partie de saison. Si l'ASSE avait eu le même succès dans la première phase, les Verts auraient totalisé 70 points (hors retrait des 3 points), ce qui leur aurait permis de finir 3ème. Le média Poteaux Carrés rappelle : « Si ce n'est pas le cas cette saison, 70 points permettent plus d’une fois sur deux de monter directement en Ligue 1 si on se fie aux 20 dernières années (en enlevant la saison 2020 tronquée pour cause de COVID) : ce total de points permettait de décrocher 4 fois la première place, 8 fois la deuxième place, 6 fois la troisième place et 2 fois la quatrième place, soit 12 fois sur 20 (60%) la montée directe. On notera qu'en 2004, les hommes d'Anto avaient été champions avec 73 points. ».

Saint-Etienne aura la recette pour monter la saison prochaine.