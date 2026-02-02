Nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier a été présenté à la presse ce lundi matin. Le technicien de 61 ans a tenu un discours musclé et a fait bonne impression. Morceaux choisis.

Philippe Montanier a été présenté ce lundi matin à la presse et a mis les choses au clair dès ses premières déclarations. Entre promesses et exigences, le message est limpide : l’ère Montanier commence sous le signe de la rigueur et de l’ambition. « Trois raisons qui ont motivé ma venue. Pour des gens de ma génération, le club de cœur ce n’est pas Paris, ce n’est pas Marseille, c’est Saint-Étienne. La deuxième, c’est que c’est un club ambitieux et la troisième, c’est qu’il y a du talent dans cet effectif », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Montanier insiste sur l’importance de l’histoire et de l’attachement au club : l’ASSE n’est pas un simple poste, c’est un projet de cœur : « Sainté est un club qui ne se refuse pas. L’ASSE est mon club de cœur, un club qui a des ambitions et les moyens de ses ambitions. C’est aussi un effectif de qualité avec du potentiel. Il a du talent, même si ça ne suffit pas, et qu’il faut travailler dur. Je viens là pour la montée. On a un objectif commun avec les joueurs et on va s’y tenir. »

Un avertissement clair pour les joueurs

Un avertissement clair pour les joueurs : le talent ne suffit pas, seul le travail acharné permettra d’atteindre les objectifs fixés. Le nouveau coach de l’ASSE mise sur la discipline et la clarté dans la gestion de son groupe : « Je suis attaché à certaines valeurs : la rigueur, la discipline et l’humilité. On peut être ambitieux tout en étant humble. J’ai besoin de cadre et de règles strictes. Les joueurs aiment les choses très claires et je vais l’être dès demain. » Une façon de poser les bases d’un vestiaire structuré et exigeant, prêt à répondre aux ambitions du club.

Enfin, le technicien de 61 ans a rappelé que son arrivée s’appuie sur la confiance dans l’effectif : « J’ai dit aux joueurs que je ne serais pas venu si je ne trouvais pas que cet effectif avait du potentiel. Mais le talent ne fait que 10% des choses, tandis que le travail et la sueur font les 90% restants. (…) On arrive, avec Stéphane Lièvre, mon adjoint, avec beaucoup d’énergie et d’optimisme. » Avec ce premier message fort, Montanier impose déjà son style à l’ASSE : un mélange d’ambition, de discipline et de travail acharné. Les joueurs sont prévenus, l’heure n’est plus aux excuses mais à la sueur et aux résultats.

Fahmy annonce des recrues

Présent au pupitre à ses côtés, Huss Fahmy a de son côté confirmé l’arrivée de renforts d’ici à la clôture du mercato à 20h : « Nous avons eu beaucoup de discussions avec Philippe Montanier concernant l’effectif, ses forces et ses faiblesses. Nous avons la volonté de renforcer cette équipe aujourd’hui. Des arrivées sont prévues. » Au moins deux seraient dans les tuyaux…