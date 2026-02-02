À LA UNE DU 2 FéV 2026
[12:27]OM Mercato : le message explosif de Murillo après les rumeurs de départ ! 
[12:16]ASSE : Montanier arrive, Kilmer hausse le ton !
[12:00]PSG Mercato : coup dur pour l’OM, Paris va offrir une recrue à l’OL ! 
[11:46]FC Nantes Mercato : Kantari prêt à piquer une recrue au LOSC ! 
[11:16]ASSE Mercato : Montanier met déjà les joueurs au pied du mur, le club annonce des renforts !  
[11:00]Revue de presse : Messi vers l’Arabie saoudite, le LOSC s’active pour la fin du mercato, le Stade Rennais laminé avant l’OM !
[10:45]FC Nantes : Kita a relancé 3 dossiers pour finir le Mercato en boulet de canon ! 
[10:22]FC Barcelone Mercato : la première recrue de l’été 2026 déjà bouclée, c’est une énorme surprise ! 
[09:50]OM Mercato : et maintenant, Benatia s’attaque à un Japonais bourreau du PSG ! 
[09:30]OM Mercato : Nnadi et Abdelli à Marseille, l’Algérien livre ses premiers mots !
PSG Mercato : coup dur pour l’OM, Paris va offrir une recrue à l’OL ! 

Par Bastien Aubert - 2 Fév 2026, 12:00
Noham Kamara (PSG)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Au coude à coude avec l’OM sur le podium de Ligue 1, l’OL est bien parti pour recevoir un renfort bienvenu en provenance du PSG : Noham Kamara (19 ans).

Le feuilleton Noham Kamara prend une nouvelle tournure. Selon RMC Sport, un accord contractuel est trouvé entre l’OL et le PSG pour un prêt avec option d’achat obligatoire. Une avancée majeure, mais tous les détails ne sont pas encore finalisés.

Les deux clubs sont d’accord sur le principe, mais certains éléments restent à éclaircir avant que le transfert ne devienne officiel. Les discussions se poursuivent donc dans les coulisses pour régler les derniers points et boucler l’opération dans les prochains jours.

Kamara (PSG) se rapproche de l’OL

Pour le PSG, c’est l’opportunité de laisser Kamara continuer sa progression tout en sécurisant une option d’achat. Du côté de l’OL, le jeune talent est attendu pour renforcer l’effectif et apporter une solution supplémentaire en défense centrale.

Le mercato hivernal pourrait encore réserver quelques surprises autour de ce dossier, et les supporters des deux clubs restent attentifs à l’évolution de cette négociation. Mais une chose est sûre, ce renfort pourrait être bienvenu à l’heure où Lyon a rejoint l’OM sur le podium de Ligue 1 en vue de la Ligue des Champions. 

