Départs en série, arrivées imminentes et stabilité toujours repoussée. À l’OM, le mercato s’emballe une nouvelle fois, au risque de compliquer la tâche de Roberto De Zerbi.

Le ménage continue à Marseille. Après le départ acté de Gomes, une autre recrue estivale pourrait bien suivre le même chemin. Selon L’Équipe, il s’agit de Matt O’Riley. Un retour à Brighton est l’option clairement privilégiée par l’OM, qui ne semble plus compter sur lui. En revanche, malgré certaines rumeurs persistantes, Arthur Vermeeren et son entourage ont tranché. Le jeune milieu belge de 20 ans compte rester jusqu’à l’été prochain et aller au terme de son prêt par Leipzig.

Ulisses Garcia vers la sortie

Sur le côté gauche, le verdict est aussi tombé pour Ulisses Garcia. Devenu une simple variable d’ajustement au fil des blessures, l’international suisse ne se faisait plus d’illusions sur son avenir à l’OM. À 30 ans, sous contrat jusqu’en 2028, Garcia est tout proche de rejoindre Sassuolo.

Les deux clubs se sont déjà entendus sur un prêt assorti d’une option d’achat estimée à environ 4 millions d’euros. Sauf retournement de situation, le latéral gauche va quitter Marseille, qui a déjà réussi à se séparer de plusieurs indésirables ces dernières semaines : Ruben Blanco avec une résiliation de contrat, Pol Lirola transféré à l’Hellas Vérone, et Neal Maupay prêté au Séville FC.

Morita visé par l’OM

Dans le sens des arrivées, l’OM a enfin trouvé un terrain d’entente avec Angers pour Himad Abdelli. Suivi depuis plusieurs semaines, l’international algérien est attendu aujourd’hui dans les Bouches-du-Rhône. Le joueur a donné son accord depuis longtemps, mais le SCO ne voulait pas brader son milieu de terrain. Après de longues discussions, un accord a été trouvé pour un montant légèrement inférieur à 3 millions d’euros, assorti d’un bonus potentiel d’un million et d’un pourcentage à la revente.

Une autre arrivée est déjà actée. Celle de Tochukwu Nnadi. Le milieu nigérian de 22 ans va être acheté à Zulte Waregem. Et l’OM espère encore renforcer son flanc gauche avec Souffian El-Karouani. En fin de contrat en juin avec Utrecht, l’international marocain pourrait s’engager jusqu’en 2030. Un accord de principe a déjà été trouvé avec son entourage, tandis que les discussions portent sur un transfert estimé à 3 millions d’euros, plus 15 % à la revente. Selon OM Fada, bien informé sur le club phocéen, Medhi Benatia s’intéresse désormais au milieu international japonais Hidemasa Morita qui évolue du côté du Sporting Portugal qui a récemment fait chuter le PSG en Ligue des Champions (2-1).

Un effectif encore chamboulé

Si tous ces dossiers sont finalisés avant la fermeture du mercato ce soir à 20 heures, l’OM aura enregistré près d’une dizaine de départs et d’arrivées sur cette seule fenêtre hivernale. Un chiffre vertigineux.

Roberto De Zerbi, qui évoque régulièrement ce manque de stabilité comme un frein à l’implantation de ses principes, va encore devoir recomposer. À Marseille, le mercato avance vite. Peut-être trop vite pour laisser le temps au projet sportif de vraiment respirer.