Après avoir évincé le RC Strasbourg (2-1), le PSG avance mais Luis Enrique reste méfiant pendant que Bradley Barcola annonce la couleur face à l’OM.

Paris a repris son trône mais sans fanfare. Sous pression avant son déplacement à Strasbourg hier, le PSG a assuré l’essentiel en s’imposant sur la pelouse de la Meinau (1-2). Un succès précieux qui permet aux Parisiens de récupérer leur fauteuil de leader, au terme d’un match loin d’être maîtrisé de bout en bout. Après la rencontre, Luis Enrique n’a d’ailleurs pas cherché à masquer ses doutes.

Soulagé, certes, mais lucide sur la prestation de ses hommes. « C’est beau de gagner ce match, je ne me rappelle d’aucun match facile ici, Strasbourg a des jeunes joueurs et beaucoup de qualité. On a eu beaucoup d’imprécisions en première mi-temps, c’était mieux en deuxième période, mais on est content de remporter ce match, c’est une victoire importante, mais on peut aussi faire mieux », a reconnu le coach du PSG.

Luis Enrique tempère malgré la série



Malgré une dynamique positive, l’entraîneur parisien refuse de s’enflammer. « Je ne sais pas si on a mérité cette victoire, mais c’est très important pour nous, pour notre confiance et pour ce que nous cherchons. Je pense que c’est la sixième victoire consécutive en championnat, c’est beau, c’est une ligue difficile même si les gens ne pensent pas », a-t-il poursuivi, avant de prévenir sur la concurrence.

Luis Enrique a notamment cité Lens, mais aussi les deux prochains gros obstacles. « Lens gagne aussi, ils sont sur une série incroyable, ça sera encore difficile même avec Marseille et Lyon qui améliorent leur performance, la fin de saison sera difficile ». Un message clair avant d’aborder une séquence brûlante du calendrier.

Barcola annonce le feu avant l’OM

Au micro de Ligue 1+, Bradley Barcola partageait le même soulagement après la victoire. « C’était un match difficile, à chaque fois qu’on les joue, c’est compliqué, on a fait le boulot, on aurait pu faire mieux, mais finalement, on gagne donc on ne va retenir que ça », a confié l’ailier parisien. Lucide sur son manque d’efficacité, l’ancien Lyonnais a également fait son autocritique. « J’essaie d’être plus concentré devant le but, je me procure les occasions, mais je dois avoir cette faim de marquer et toujours être concentré ».

Un message personnel fort, à quelques jours d’un rendez-vous majeur. Puis Barcola s’est projeté sans détour sur le choc face à l’OM. « Ça va être un très bon match, c’est une très bonne équipe, ça a été un peu compliqué sur les deux derniers matches, mais on veut gagner, les supporters seront là et nous, on va mettre le feu sur le terrain ». Le ton est donné : le PSG avance sur un fil. Et face à Marseille, Paris sait qu’il n’aura pas le droit au moindre doute.