ASSE : Batlles va perdre une recrue estivale cet hiver

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Pas pour tout de suite. Mais l'hiver prochain, en janvier et février, Laurent Batlles, l'entraîneur de l'ASSE, devra revoir son système défensif, du moins au centre, avec le départ de Dylan Batubinsika.

5 matches en moins

Le défenseur des Verts, qui porte les couleurs de la République démocratique du Congo, participera ainsi à la CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Batubinsika et les siens ont battu samedi le Soudan sur le score de 2-0. Quant au défenseur stéphanois, il manquera par la-même pas moins de 5 matches avec les Verts face à Laval, Amiens, Troyes, Pau et à Dunkerque.

Podcast Men's Up Life