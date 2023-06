ASSE : un an après, la descente en L2 reste un traumatisme

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Pour le Peuple Vert, le rendez-vous demeure un traumatisme. Un match perdu aux tirs au but et une descente en Ligue 2 pour l'ASSE, en barrages face à l'AJ Auxerre. C'était il y a un peu plus d'un an, alors que les joueurs de Dupraz avaient obtenu le nul (1-1) dans l'Yonne et avaient concédé le même résultat dans le chaudron.

"Il y a certains joueurs qu’on n’avait plus envie de voir"

Dans les colonnes du Progrès, Frédéric Emile, devenu team manager depuis quatre ans, est revenu sur cette descente. Qui, indéniablement, lui fait un mal considérable. "J’ai dû mettre pas loin de 6 mois à me remettre de la descente. En fait, jusqu’à fin août, ça a été très difficile. Il y a certains joueurs qu’on n’avait plus envie de voir, ça devient personnel, car tu sais que ces mecs t’ont fait descendre ! J’espérais tellement d’eux !"

Il faut dire que la descente a sérieusement impacté son travail au quotidien : "La descente m’a fait perdre un poste et demi. En L1, on avait quelqu’un dédié à l’accueil des joueurs : recherche de logement, inscriptions des enfants à l’école, branchement des fluides (...) Concernant les hôtels, les joueurs sont désormais deux par chambres et on regarde beaucoup plus les devis quand on doit réserver un bus".