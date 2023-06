ASSE : un ancien Vert se lâche sur Caïazzo et Romeyer et prie pour la vente du club

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Ancien joueur de l'ASSE (2006-09), Geoffrey Dernis ne croit plus vraiment en l'avenir avec le duo Caïazzo – Romeyer. Dans un entretien à Peuple-Vert, l'ancien feu follet a décidé de mettre fin à la « langue de bois » : « Je crois sincèrement que tant que les choses ne changeront pas, Saint-Étienne aura du mal à avancer. On pourra me dire que les deux présidents étaient déjà là quand le club était bien placé en Ligue 1 et gagnait la Coupe de la Ligue, mais tout reposait sur le travail de Galtier », lâche celui qui est également passé par Lille et Montpellier.

« Je suis persuadé depuis longtemps qu'il faut de la nouveauté »

Pour avoir vécu la présidence bicéphale de l'intérieur, Geoffrey Dernis estime qu'il s'agit d'un grand n'importe quoi : « Le problème de cette présidence à deux têtes, c'est que chacun veut mettre ses idées et son entraîneur. Je voyais déjà comment les choses se passaient à l'intérieur quand j'étais au club, je suis persuadé depuis longtemps qu'il faut de la nouveauté. Surtout que quand on voit la popularité et la ferveur de ce club, il y a un truc énorme à faire. Je prie pour que quelqu'un de bien arrive et voit tout ce que Saint-Étienne peut donner ».

Pour résumer Geoffrey Dernis s'est lâché. Pour l'ancien milieu de terrain, l'ASSE a vraiment besoin d'un lifting et rien ne pourra se faire tant que le tandem Romeyer - Caïazzo sera aux commandes. Sans trop y croire, Dernis prie pour une vente rapide.

