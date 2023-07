ASSE : un grand danger plane déjà sur les Verts à Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Il aura fallu d'un orage violent cette semaine pour que l'un des nouveaux écrans géants de Geoffroy-Guichard s'envole et n'atterrise dans les gradins (heureusement vides!) du Chaudron. Un accident sans conséquences mais qui met en exergue un vrai défaut de sécurité dans le stade où évolue l'ASSE en Ligue 2.

La Métropole mène l'enquête sur les panneaux défectueux

Ce samedi, Le Progrès est revenu sur l'alerte alors que du côté de l'ASSE on s'inquiète vraiment en plaçant la Métropole face à ses responsabilités. Selon la ville, la « problématique viendrait des modules de LED installés sur les écrans » dont les armatures métalliques ne sont pas en cause. Une expertise est néanmoins en cours pour comprendre comment les panneaux ont pu s'arracher et atterrir dans le virage. « Les experts et les assurances seront sollicités pour déterminer les responsabilités et la prise en charge financière des dégâts ».

Les écrans géants sont loin d'être vettustes puisqu'ils ont été installés il y a seulement sept mois. « Contractuellement, vis-à-vis de nos partenaires, on est obligés d’avoir des écrans géants ce jour-là », se défend le club qui va devoir apporter des garanties de sécurité alors que le championnat de Ligue 2 reprend dès le 5 août dans le Chaudron avec le derby contre Grenoble...

