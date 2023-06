ASSE - Mercato : la piste Bénie Traoré déjà à oublier, un milieu a signé

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Révélée hier par le média Actu Sainté, la piste Bénie Traoré aurait déjà du plomb dans l'aile pour l'ASSE. Non pas que l'attaquant ivoirien de 20 ans ait changé d'avis au dernier moment comme son coéquipier de Hacken Ibrahim Sadiq l'an dernier mais la concurrence sur ce dossier est trop forte pour les Stéphanois. Selon Peuple Vert, le Celtic, les Rangers, l'Ajax Amsterdam et l'Union Saint-Gilloise suivent également Traoré. Soit trois clubs - les trois premiers cités - jouant les premiers rôles dans leur championnat et prenant part aux Coupes européennes. Pas sûr que l'Ivoirien préfère aller jouer en Ligue 2...