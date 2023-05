ASSE - Mercato : nouvelle offre juteuse pour Krasso, le dénouement est imminent !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

À quoi ressemblera l’avenir de Jean-Philippe Krasso ? En fin de contrat à l’ASSE, l’attaquant de 25 ans ne devrait plus trop tarder à sceller son avenir. Si But! affirmait récemment que le club forézien Peuple Vert, avait soumis une proposition de revalorisation salariale à l’intéressé, Peuple Vert ajoute qu’une offre supérieure aux montants précédemment évoqués a été transmise au joueur et à son agent. « Une offre conséquente qui le placerait parmi les mieux payés du vestiaire stéphanois, une offre à la hauteur de son nouveau statut », précise le site pro stéphanois.