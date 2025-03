Real Madrid : Endrick ne cache plus son mal-être et son inquiétude

Endrick, au bout du banc au Real Madrid, vient d’évoquer sa situation. Et ses craintes.

Recruté en décembre 2022 en provenance de Palmeiras, le jeune Endrick (18 ans) n’a rejoint le Real Madrid que l’été dernier. La pépite brésilienne qui pourrait coûter jusqu’à 72 M€ au total aux Merengue, a inscrit 6 buts cette saison mais n’est pas considérée comme un titulaire par Carlo Ancelotti, ce qui est assez logique au vu de la concurrence féroce aux postes offensifs.

Jusqu’ici, l’international auriverde prenait son mal en patience, décidé à rester à Madrid, déterminé à se faire une place. Mais ce lundi, dans un entretien accordé à Romario, Endrick a tenu un discours qui laisse planer le doute sur son avenir au Real. « Pour être honnête, ce que je me dis, dans ma tête, c’est surtout que j’ai peur de ne pas aller à la Coupe du monde 2026, a-t-il confié. Cela m’inquiète parce que c’est mon rêve de jouer la Coupe du monde. C’est difficile de parler de ça. Je veux aider le Brésil à remporter une 6e Coupe du monde ». Le message est très clair.

🚨🇧🇷 Endrick: “To be honest, what goes through my head a lot is that I'm afraid of not being at the 2026 World Cup”.



“I’m worried… because it’s my dream to be at World Cup. It’s even difficult to speak about that. I want go help Brazil to win the 6th World Cup”, told Romario, pic.twitter.com/ivxwzd9UEh