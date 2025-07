FC Barcelone : l’énième coup de gueule de Jules Koundé sur le calendrier

Adepte des coups du gueule à propos du calendrier, Jules Koundé a encore remis ça.

Jules Koundé, actuellement en vacances bien méritées, n’a pas manqué l’occasion de faire passer un message fort sur la surchauffe du calendrier footballistique. Alors que certains clubs disputent encore la Coupe du Monde des clubs en ce début juillet, le défenseur du FC Barcelone, écarté des terrains depuis avril à cause d’une blessure, a publié sur X : « C’est tellement bien d’être en vacances. Il y a des équipes, leur saison elle a commencé mi-juillet 2024… On est le 4 juillet 2025 et ils jouent encore… »

Jules Koundé, un habitué des prises de position

Ce commentaire ironique s’inscrit dans un discours que Koundé martèle depuis plusieurs mois : celui de l’épuisement physique et mental des joueurs professionnels, pris dans un enchaînement incessant de compétitions nationales et internationales. Déjà en septembre, il dénonçait l’indifférence des instances malgré les alertes répétées sur les risques liés à la surcharge : « Chaque année, le calendrier est encore plus chargé. […] Il va arriver un moment où on va devoir faire grève. »

Avec ces multiples prises de parole engagées, Koundé incarne une voix de plus en plus audible dans le débat sur la protection des joueurs professionnels.