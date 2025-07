FC Barcelone Mercato : l’ancien président Joan Gaspart tacle Nico Williams, Laporta et Deco

L’ancien président du FC Barcelone Joan Gaspart est revenu sur le vrai faux transfert de Nico Williams, avec des déclarations assez fracassantes.

Nico Williams a préféré rester à Bilbao plutôt que venir au FC Barcelone cet été, ce qui avait déjà été le cas l’été dernier, et selon Joan Gaspart, ancien président du Barça, ce n’est pas une si mauvaise nouvelle que ça. « Je préfère que Raphinha joue, il est bien meilleur que Nico», a-t-il lancé dans l’émission El Marcador sur Radio Marca.

« Avec moi, Nico aurait signé au Barça»

Connu pour son franc parler, Gaspart a également pointé certains manques du board blaugrana dans le dossier… «L’Athletic a mis plus de passion, plus d’envie, plus de tout pour retenir le joueur. C’est quelque chose que j’ai vécu moi-même lors de plusieurs transferts. La passion est essentielle. J’ai déjà dû convaincre plus d’une femme pour qu’elle persuade son mari de signer au Barça. Avec moi, Nico aurait signé au Barça».