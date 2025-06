FC Barcelone Mercato : l’énorme sacrifice de Nico Williams pour signer au Barça

Alors que le dossier avance à pas de loup, Nico Williams semble plus motivé que jamais à l’idée de rejoindre le FC Barcelone au mercato. L’international espagnol est même prêt à alléger l’impact financier de son arrivée.

Le FC Barcelone avance prudemment dans ce mercato d’été, contraint par les règles strictes du fair-play financier et la nécessité de réduire une masse salariale toujours aussi imposante. Et pourtant, en coulisses, un des dossiers les plus lourds pourrait bien déboucher sur un dénouement inattendu… grâce à la volonté du joueur.

Nico Williams, ailier de l’Athletic Bilbao et révélation de la saison en Liga, est plus que jamais dans le viseur du Barça. Mais si l’opération tarde, c’est surtout parce que le club catalan cherche à s’organiser pour absorber le transfert, sans compromettre son équilibre financier. Et selon Sport, le joueur serait prêt à faire un effort considérable pour faciliter son arrivée.

Un salaire évolutif comme en NBA

L’idée est simple : signer un contrat longue durée, sur six saisons, avec un salaire évolutif inspiré du modèle NBA. Concrètement, Williams toucherait un salaire réduit la première année, bien en dessous des standards pour un joueur de son niveau, avant que sa rémunération ne progresse chaque saison. Un mécanisme qui permettrait au Barça de ne pas alourdir sa masse salariale dès 2025-2026, tout en garantissant au joueur des revenus à la hauteur de son statut sur le long terme.

C’est un geste rare, surtout pour un joueur aussi convoité, et qui témoigne d’une vraie volonté de rejoindre le club blaugrana. Nico Williams ne fait pas de mystère : il veut évoluer au Camp Nou, sous les ordres d’Hansi Flick, aux côtés de ses coéquipiers en sélection Lamine Yamal et Pedri. Le Barça, de son côté, se dit prêt à lever la clause libératoire fixée à 58 millions d’euros par l’Athletic Bilbao.

Le deal n’est pas encore acté, mais les signaux sont au vert. Si Barcelone parvient à valider les premières ventes ou à conclure des départs stratégiques, l’arrivée de Nico Williams pourrait s’accélérer. En attendant, le joueur fait sa part. Et dans l’économie actuelle du Barça, c’est un atout aussi précieux que ses dribbles.