FC Barcelone Mercato : Nico Williams fait déjà une victime au Barça 

Pas encore arrivé au FC Barcelone, même si Joan Laporta affiche son optimisme dans le dossier, Nico Williams pourrait faire fuir un joueur d’Hansi Flick…

🟥 Rumeur

Le recrutement de Nico Williams n’a pas encore eu lieu mais il provoque déjà des secousses internes au FC Barcelone. Selon Sport, la Juventus Turin s’apprête à revenir à la charge pour Ronald Araujo, et le défenseur uruguayen pourrait bien faire les frais de l’opération séduction lancée par les dirigeants catalans pour attirer l’ailier de Bilbao.

Igor Tudor en aurait même fait l’une de ses priorités, convaincu que le profil de l’Uruguayen collerait parfaitement à son système. Déjà intéressée cet hiver, la Vieille Dame serait prête à poser entre 25 et 30 millions d’euros sur la table. Une somme loin de la clause libératoire stratosphérique d’un milliard d’euros, mais qui pourrait suffire compte tenu du contexte. Car malgré sa prolongation jusqu’en 2031, la clause d’Araujo tombera exceptionnellement à 70 millions d’euros entre le 1er et le 10 juillet. Et si une offre approchait cette somme, le Barça pourrait être tenté de l’écouter.

D’autant qu’en interne, Araujo a glissé dans la hiérarchie : Cubarsí est devenu indiscutable, Iñigo Martínez est très apprécié pour son expérience, et même Christensen semble plus proche du staff. Deco, qui ne s’en cache plus, doit vendre pour dégager de la masse salariale et équilibrer les comptes. Le transfert de Nico Williams, estimé à plus de 50 millions d’euros, impose des sacrifices ailleurs, et la ligne défensive regorge de profils au même poste. Le Barça pourrait donc trancher. Et cette fois, pas sûr qu’Araujo soit intransférable. Le joueur, lui, ne pousse pas pour un départ, mais n’écarte rien. S’il sent qu’il ne fait plus partie du projet central, il pourrait se laisser tenter. Le feuilleton ne fait que commencer, et la piste Williams, si elle se concrétise, pourrait bel et bien emporter Araujo avec elle. Une victime collatérale de luxe.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le FC Barcelone va avoir besoin de liquidités pour recruter Nico Williams et vendre Ronald Araujo ne serait pas une idée incongrue quand on voit sa saison décevante en 2024-2025. Reste à savoir si la Juventus Turin, déjà placée sur d’autres dossiers au mercato, aura les coudées franches pour le faire signer cet été.