FC Barcelone Mercato : Luis Diaz très critiqué à Liverpool pour son absence aux obsèques de Diogo Jota

Ciblé par le Barça, Luis Diaz est sous le feu des critiques à Liverpool…

Le FC Barcelone a deux cibles pour le poste d’ailier cet été après la volte face de Nico Williams : Marcus Rashford (MU) et Luis Diaz (Liverpool). Au même titre que Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, le Colombien a brillé par son absence hier lors des funérailles de Diogo Jota, alors que tous les joueurs de Liverpool avaient fait le déplacement au Portugal.

Il avait des obligations

Selon la radio COPE, Luis Díaz a évoqué des engagements commerciaux en Colombie pour justifier son absence. Sauf que l’international colombien participait en fait à la promotion d’un tournoi de football d’influenceurs et sur une vidéo sur les réseaux sociaux, rapidement supprimée, on a pu le voir danser et rire entouré de célèbres streamers colombiens. Les critiques ont incité le joueur à supprimer la vidéo. Mais depuis hier, elles vont bon train en Angleterre et à Liverpool où on rappelle que Jota avait exhibé le maillot de Luis Diaz pour fêter un but lorsque le père du Colombien avait été enlevé. Pas classe… Et de quoi précipiter son départ ?