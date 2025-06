FC Barcelone Mercato : Nico Williams fait encore un pas de plus vers le Barça !

L’arrivée de Nico Williams au FC Barcelone ne fait maintenant plus vraiment de doute…

Quel retournement de situation ! Depuis des mois, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, travaillait au recrutement de Luis Diaz, dont il appréciait la polyvalence et le mélange d’énergie et de technique, qui rappelle un peu Raphinha. Et puis, Nico Williams a contacté ses partenaires de sélection évoluant à Barcelone pour leur dire qu’il voulait signer.

Il a annoncé son départ à son club

Ceux-ci ont fait remonter l’information, Joan Laporta a décidé de mettre ses griefs de côté, lui qui en voulait au Basque sa volte-face de l’été dernier, et il a convaincu son directeur sportif d’en faire la nouvelle priorité. Et ainsi, Nico Williams s’apprête à devenir blaugrana. Mais quand cela sera-t-il officiel ? Selon Mundo Deportivo, ça sera le 1er juillet, le 2 au plus tard, soit la semaine prochaine. Et ce mardi, El Chiringuito révèle que Williams a informé les dirigeants de l’Athlétic Bilbao qu’il allait rejoindre le Barça. Le doute n’est plus permis.