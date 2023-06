FC Barcelone : Laporta lâche plusieurs bombes sur Tebas, l’affaire Negreira et l’avenir du club

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L’arrivée de CVC et le rôle flou de Tebas

« L'une des conditions du contrat avec CVC était que Tebas reste président pendant 15 ans, puis huit ans avec un salaire doublé. Ils nous ont dit que si nous signions le deal, nous aurions 15% de fair-play en plus. Ils nous ont dit que si nous ne signions pas, nous ne pouvions pas signer ou ils nous compliqueraient la tâche. Nous avons dit non. Ils veulent contrôler le FC Barcelone. Les messieurs de CVC, de La Liga et les autres grandes puissances, ce qu'ils veulent, c'est ça, mais qu'ils sachent qu'on défendra les intérêts du club jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Nous faisons cela parce que nous aimons Barcelone. »