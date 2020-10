FC Barcelone - Mercato : CR7 et Messi ont coincé une recrue du Barça

Il ne pouvait pas y couper ! Tout juste arrivé au FC Barcelone en provenance de Braga, Francisco Trincão était titulaire mercredi lors du match entre le Portugal et l'Espagne (0-0) à Lisbonne. Et à sa sortie des vestiaires, la RTP, média portugais, lui a posé la question fatale : « Entre Cristiano et Messi, tu préfères jouer avec qui ? »

Forcément, le joueur a fait dans la diplomatie. « C'est impossible de citer l'un plutôt que l'autre. C'est un privilège de partager le vestiaire de deux grands joueurs comme eux. Ce sont aussi de grands hommes. » Auteur de bons débuts avec le Barça, l'ailier s'est ensuite réjouit de sa titularisation. « C'est agréable d'être titulaire avant un rendez-vous très important contre la France en Ligue des Nations, même si ça ne veut pas dire que je débuterai aussi. »