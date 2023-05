PSG, FC Barcelone - Mercato : Laporta a fait un pas de plus vers le retour de Messi au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone est de retour ! Champion d’Espagne pour la 27e titre de son histoire hier sur la pelouse de l’Espanyol (4-2), le club peut désormais savourer et préparer la saison prochaine. Avec Lionel Messi dans ses rangs ? « Nous allons tout faire pour le ramener, a promis Joan Laporta en pleine euphorie après la rencontre. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer. On a monté un plan d'austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du fair-play financier pour pouvoir recruter. On fait notre travail pour pouvoir avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine. »