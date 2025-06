FC Nantes : Kita fait une grande annonce avant son audition par la DNCG

Contraint à une énorme cure d’austérité depuis un an, le FC Nantes passe ce mardi devant la DNCG. La confiance règne dans l’entourage de Waldemar Kita.

Ce mardi n’est pas une journée comme les autres pour la DNCG. En effet, trois clubs historiques du championnat de France vont être auditionnés : le FC Nantes, l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. Et le fait que ces trois institutions en difficulté financière passent le même jour ne doit rien au hasard. Comme l’explique L’Equipe, le gendarme financier fait passer en premier les clubs pour lesquels il n’y aura pas de souci et se garde les mauvais élèves pour la fin. Nous y sommes. A quelle sauce les Canaris doivent-ils s’attendre à être mangés ?

Les dirigeants nantais sont confiants

Selon Ouest-France, cela devrait plutôt bien se passer. Citant une source interne, le quotidien régional parle même d’une « certaine dose de confiance » chez les dirigeants nantais au moment de présenter leurs comptes à la DNCG. Il faut dire que depuis un an, ils ont fait beaucoup d’efforts. Rien que pour cet été, ils ont déjà vendu Moses Simon et Douglas Augusto pour un peu plus de 13 M€. Ce qui, si on ajoute les salaires des deux joueurs, rapproche le FCN de son objectif de 40 M€ économisés. Des éléments comme Marcus Coco et Nicolas Pallois n’ont pas été prolongés pour faire de la place dans la masse salariale, où une nouvelle grille sera mise en place.

Le FC Nantes peut-il s’attendre à voir son encadrement de la masse salariale levé ? C’est possible, même si les supporters rappelle que, ces dernières années, Waldemar Kita s’est déjà présenté très confiant devant la DNCG et que ça n’a pas empêché son club d’être sanctionné…