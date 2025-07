Après la défaite du FC Nantes face à Guingamp en amical, Luis Castro s’est exprimé sur le mercato.

Ce samedi, pour la suite de sa préparation estivale, le FC Nantes s’est incliné 2 buts à 1 face à l’EA Guingamp. Une courte défaite malgré un but de Mostafa Mohamed, qui ne masque pas les lacunes actuelles du groupe. Car, au-delà du score, c’est la profondeur d’effectif — ou plutôt son absence — qui inquiète du côté nantais. Après la rencontre, le coach Luis Castro a résumé la situation.

Luis Castro veut des joueurs d’expérience

« C’est sûr qu’on attend plus de joueurs. C’est comme ça pour toutes les équipes. On manque un peu de joueurs d’expérience. On a des éléments avec beaucoup de qualité mais si tu joues avec des joueurs très jeunes, qui ne sont pas habitués à la Ligue 1, c’est plus dur. Il faut des joueurs d’expérience pour encadrer les jeunes », a fait savoir l’entraîneur portugais, dans des propos rapportés par Ouest-France.