Après Pedro Chirivella et Alban Lafont, partis au Panathinaikos, le FC Nantes pourrait vendre Tino Kadewere à un autre club grec.

🟨 Négociation en cours

La Grèce est devenue la nouvelle destination préférée des Nantais. Et on ne parle pas seulement des touristes ! Les footballeurs sous contrat avec le FCN apprécient également d’aller découvrir l’un des championnats les plus bouillants de la planète. Depuis le début de l’été, Pedro Chirivella s’est engagé avec le Panathinaikos et Alban Lafont y a été prêté. Mostafa Mohamed est également en contacts avec le PAOK Salonique. Mais c’est un autre attaquant au rendement décevant et qui est poussé vers la sortie qui s’apprête à rejoindre la Grèce.

Cédé sans indemnité à l’Aris Salonique

Selon l’Equipe, Tino Kadewere est sur le point de s’engager avec l’Aris Salonique. Cinquième du dernier championnat grec, l’Aris s’est mis d’accord avec la Maison Jaune pour récupérer gratuitement l’ancien Lyonnais mais lui verser un pourcentage sur une éventuelle revente. Une pratique devenue courante pour les clubs souhaitant se débarrasser de joueurs ayant déçu sous leurs couleurs mais qui refusent de résilier leur contrat. Ouest-France précise toutefois qu’en ce mercredi soir, le deal est encore loin d’être bouclé…

Âgé de 29 ans, Tino Kadewere avait été prêté au FC Nantes en janvier 2024 et transféré définitivement en Loire-Atlantique six mois plus tard. Mais la saison dernière, il n’a joué que 12 matches à cause d’une blessure. Au final, son bilan chez les Canaris est de 4 buts et 2 passes décisives en 28 matches. Décevant…

« Le coup d’œil de But FC »

« C’est la meilleure formule pour tout le monde : le FC Nantes se décharge d’un joueur qui a floppé, Kadewere peut relancer sa carrière dans un championnat de seconde zone et l’Aris recrute un joueur sans avoir à verser d’indemnité. »