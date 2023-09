FC Nantes : des excuses publiques de Centonze attendues dès son retour chez les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Mis à pied durant plus d’une semaine au FC Nantes après avoir eu une attitude peu respectueuse à l’égard de Pierre Aristouy et de son staff, Fabien Centonze a été invité par sa direction à partir en réathlétisation pendant deux-trois semaines du côté de Saint-Raphaël. Une manière de continuer à apaiser les esprits entre le piston droit, échaudé par son non-départ au Stade Rennais cet été, et le staff actuellement en poste.

« On verra s’il fait son mea culpa devant le groupe »

Dans le podcast « Sans contrôle », David Phelippeau a fait le point sur la suite qui attend Centonze du côté de Nantes : « Il devrait revenir pendant la trêve internationale. On attend de lui des excuses à son retour. On verra s’il les fait. On verra s’il fait son mea culpa devant le groupe…»

Initialement apprécié de Pierre Aristouy, qui n’avait cependant pas hésité à l’écarter l’an dernier lors du sprint final, l’ancien Messin part aujourd’hui de très loin. Ne serait-ce que pour réintégrer la rotation de l’effectif et concurrencer à nouveau Ronaël Pierre-Gabriel.

Vous l'attendiez ? Il est là ! Une heure de débats, d'analyses, de blagues plus ou moins drôles (@SimonReungoat ), de jeux de mots bien sentis (@dphelippeau ), de mauvaise foi (@loicfolliot et @AnthonyBrulez ) ! #FCNantes https://t.co/T8Rr8JyyE0 — Sans Contrôle (@PodcastNantes) September 19, 2023

