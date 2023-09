FC Nantes : l'énorme fail des Canaris à Clermont

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Dimanche à Clermont (1-0), le FC Nantes a remporté son premier succès en Ligue 1 de la saison. Le premier depuis le 3 juin et ce 1-0 contre Angers qui avait permis de décrocher le maintien. Trois mois et demi, donc, entre ces deux succès. Un peu plus d'un trimestre, qui peut expliquer pourquoi le cri de guerre était méchamment rouillé après le coup de sifflet final.

Personne n'a voulu s'y coller !

Les caméras de Prime Vidéo ont capturé la scène et elle est cocasse. On voit des Nantais heureux, dans le vestiaire, et désireux de lancer un cri de guerre. Seulement, ils se débinent les uns après les autres ! Le capitaine, Pedro Chirivella, dit qu'il ne veut pas, il convoque le buteur, Moses Simon, qui jure avoir oublié les paroles. Quentin Merlin refuse à son tour car il ne l'a jamais fait. Finalement, c'est bien Simon qui s'y colle et c'est plutôt pas mal. Mais que ce fut long pour arriver à un tel résultat ! Un peu comme l'attente pour la première victoire du FCN, en somme...

🤣 Les coulisses du cri de guerre complètement bancale du @FCNantes. pic.twitter.com/MEp6mQazO9 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 18, 2023

