FC Nantes : Ludovic Blas explique à qui il doit sa réussite

FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le jour d'après. Pour Ludovic Blas, héros de la demi-finale de la Coupe de France avec un but magnifique face à l'OL, hier soir. Ainsi que pour tous les Nantais, qualifiés une fois encore en finale de la Coupe de France.

Le milieu de terrain des Canaris, invité de la chaine l'Equipe en fin de journée, en a dit plus sur sa folle soirée. Ainsi que sur celui à qui il doit beaucoup. Extrait.

"Sur le but, ça va vite, je reçois un bon ballon de Fabien Centonze, je suis dos au but donc je n'ai qu'une chose à faire : me le ramener pour enchaîner le plus rapidement possible. Je suis quelqu'un qui aime les responsabilités, le coach a confiance en moi et il me le démontre en me confiant le brassard de capitaine depuis l'année dernière et, comme je marche à l'affection, j'aime bien redonner ce que je reçois, c'est pour cela que ça se passe bien."