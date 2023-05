FC Nantes : neuf Canaris sortent du silence après le départ de Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Alban Lafont, Pedro Chirivella, Samuel Moutoussamy, Jaouen Hadjam, Ignatius Ganago, Evann Guessand, Mostafa Mohamed, Lohann Doucet et Mohamed Achi se sont exprimés sur Twitter et Instagram après l’officialisation du départ d’Antoine Kombouaré, remerciant tous le Kanak.

Les Canaris n'oublieront pas de si tôt Kombouaré

Alban Lafont : "Même si la situation actuelle est critique, il ne faut pas oublier les grandes choses que l’on a vécu ensemble et tout ce que vous nous avez apporté. Ensemble, nous nous sommes maintenus, nous avons remporté la Coupe de France et nous avons vécu une aventure européenne inoubliable. Je suis aussi fier d’avoir été votre capitaine. Pour tout cela, je vous serai toujours reconnaissant et vous souhaite bonne chance pour la suite."

Pedro Chirivella : "On a vécu des moments incroyables et ça on n’oubliera jamais. Merci coach, Yves, Toru et Michel. Maintenant il faut rester unis et ensembles aller chercher ce maintien capital pour tout le club."

Samuel Moutoussamy : "Merci pour tout coach. Même si une page se tourne, il faut garder en tête les bons souvenirs et les accomplissements, du maintien acquis de haute lutte à la Coupe d’Europe en passant par la victoire en Coupe de France. Le meilleur pour la suite, pour vous comme pour nous."

Jaouen Hadjam : "Merci pour tout coach. Et bonne continuation pour la suite…"

Ignatius Ganago : "Merci pour tout coach."

Evann Guessand : "Merci pour tout coach. Bon courage pour la suite. On va continuer de travailler dur et de nous battre."

Mostafa Mohamed : "Merci pour tout coach."

Lohann Doucet : "Merci coach d’avoir été celui qui m’a lancé et permis de réaliser mon rêve de jouer en pro sous le maillot jaune et vert. Que le meilleur pour la suite ! Bonne continuation coach."

Mohamed Achi : "Bonne continuation à vous coach et merci pour tout."

Fabien Chorlet

Rédacteur