FC Nantes - INFO BUT! Mercato : Lafont déterminé à partir

Une pierre dans le jardin de Waldemar Kita : un proche d'Alban Lafont, que nous avons contacté, a constaté que le gardien et capitaine du FC Nantes "a fait son travail dans un club que l'on connaît, sans structures normales". La conclusion s'impose d'elle-même : "Ils ont réussi à assurer le maintien en Ligue 1 mais il faut partir maintenant, absolument. Alban a trop subi cette saison sportive".

Sa situation contractuelle plaide pour un départ

Lassé, Alban Lafont a donc bien l'intention de quitter le FC Nantes cet été, à un an de la fin de son contrat. Ce n'est pas la première fois qu'il espère un départ, lui qui porte le maillot des Canaris depuis 2019 et le début de son prêt par la Fiorentina. Mais cette fois, vu sa situation contractuelle, le FCN devra se résoudre à accéder au souhait de son joueur, au risque de le voir partir gratuitement dans un an.

#TCHF What do you guys think about Alban Lafont as a Spurs keeper? pic.twitter.com/Y5wDJM2HJu — Celestial Elysium (@QuirkyMentor) June 9, 2023

Pour résumer Un proche d'Alban Lafont confirme que le gardien a des envies d'ailleurs, lui qui aurait mal vécu la très difficile saison 2022-23, conclue par un maintien arraché à la dernière journée. Il serait aussi lassé par l'instabilité permanente chez les Canaris.

Raphaël Nouet

Rédacteur