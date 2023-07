Ivana Knoll, la plus belle supportrice du Mondial 2022, réapparait avec… Erling Haaland

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Star des supportrices de la Coupe du Monde au Qatar, Ivana Knoll s'était un peu fait oublier depuis l'hiver 2022. Contactée par de nombreux footballeurs séduits par ses formes, la plantureuse Croate est réapparue ces derniers jours du côté d'Ibiza... s'affichant aux côtés d'un certain Erling Haaland (Manchester City).

Erling Haaland est déjà en couple

Si la photo du Cyborg et de la bimbo est immédiatement devenue virale et a été très partagée, il semblerait qu'il s'agisse d'une rencontre fortuite. En effet, comme on a pu le voir après la finale de Ligue des Champions à Istanbul, Erling Haaland est en couple avec la joueuse norvégienne Isabel Haugseng Johansen.

Les deux tourtereaux se connaissent depuis de nombreuses années et leurs débuts communs dans le club de Bryne FK au pays. Club dans lequel Isabel évolue toujours...

