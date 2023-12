La date des retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Messi est connue

Pour l’intersaison 2024, qui se déroule en hiver aux Etats-Unis, l’Inter Miami participera à la Riyad Season Cup, et affrontera Al Hilal et Al Nassr. Les dates de ces rencontres sont désormais connues.

L’Inter Miami défiera Al Hilal le 29 janvier à la Kingdom Arena de Riyadh, tandis que le match tant attendu entre les deux Goat se déroulera le 1er février, toujours dans le même stade.

𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗖𝗘. 🐐 ⚡️ 🐐



On aura bien droit à un dernier Ronaldo vs Messi le 1 février prochain pour la Riyadh Cup entre Al Nassr 🇸🇦 et l’Inter Miami 🇺🇸 ! 🍿 pic.twitter.com/2B6z6eI55v