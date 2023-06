Italie : Silvio Berlusconi s’est éteint

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

À la tête de l'AC Milan entre 1986 et 2017, Silvio Berlusconi est décédé des suites d'une leucémie à l'âge de 86 ans. Sous sa présidence, l'AC Milan s'est imposé comme le plus grand club italien de la fin de la fin du 20e siècle et du début du 21e, en remportant pas moins de 29 trophées toutes compétitions confondues, soit plus de la moitié de l'histoire du club : 5 Ligues des Champions, 8 Serie A, une Coupe du Monde des Clubs, 5 Supercoupes d'Europe, une Coupe d'Italie, 5 Supercoupes d'Italie. En 2018, il avait racheté le club de Monza, qui a fait son arrivée en Serie A pour la première fois de son histoire.