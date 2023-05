Ligue des Champions : le premier finaliste est connu !

Après sa victoire au match aller (2-0), l'Inter Milan avait déjà un pied en finale de l'édition 2022-2023 de la Ligue des Champions. Et au match retour, les Nerazzurri ont une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient supérieurs à leurs voisins, s'imposant (1-0) grâce à un but de Lautaro Martinez (74e).

Après 1964, 1965, 1967, 1972 et 2010, c'est la sixième fois depuis le début de son histoire que l'Inter Milan se hisse en finale de la Ligue des Champions. Lors de cette finale, les hommes de Simone Inzaghi affronteront le Real Madrid ou Manchester City, dont le match retour aura lieu ce mercredi (21h).

⚫🔵 Inter book their spot in the final! #UCL pic.twitter.com/mjF1ZSban1