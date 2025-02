FC Nantes : comment Kombouaré a remis Chirivella sur les rails

Auteur d’une première partie de saison en dents de scie, Pedro Chirivella (27 ans) semble enfin revenu à un niveau plus acceptable pour sortir le FC Nantes de l’ornière cette saison.

Mais où était passé Pedro Chirivella ? Auteur d’une première partie de saison très contrastée, avec l’impression de traverser trop souvent les matches comme un fantôme, le milieu de terrain du FC Nantes a rectifié le tir.

Le double pivot Chirivella Castelletto fonctionne

Lors de la victoire du FC Nantes dimanche à Reims (2-1), Chirivella a impulsé le jeu des Canaris comme il sait bien le faire à son niveau habituel. Comment expliquer ce changement radical ? Son positionnement, déjà, a aidé. Placé plus bas, devant la défense, l’Espagnol de 27 ans a le jeu face à lui et peut donner le tempo à son équipe. La présence à ses côtés de l’élagueur Jean-Charles Castelletto dans ce double pivot lui permet par ailleurs d’avoir une vision et une organisation plus justes dans l’orientation du jeu.

« S’il y a du mouvement, je vais être performant »

« Je suis un joueur de ballon. Quand on ne l’a pas, on ne me voit pas trop, résume le capitaine du FC Nantes dans Ouest-France. S’il y a du mouvement, si on occupe bien les espaces, moi, je vais être performant. Là, il y a eu beaucoup d’appels de Nico Cozza, de Simon ou de Matthis. Et c’est là où je peux montrer mon jeu.On recommence à faire des passes et ça fait plaisir. Pour moi, le foot bascule quand tu es en maîtrise et on a eu la maîtrise. On est plus confiants qu’il y a quelques semaines et ça se voit sur le terrain. On monte le niveau et moi je suis à l’image de l’équipe. »

