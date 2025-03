Gasset (MHSC) en plein désarroi, les Bleus font leur rentrée, Eyraud évoque le rachat des Girondins

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

MHSC : les propos touchants de Gasset

En conférence de presse, après l’arrêt du match contre l’ASSE (0-2) à la 57e minute, l’entraîneur du MHSC, Jean-Louis Gasset, était très ému, laissant planer le doute sur son avenir : « Cinq mois pour jouer un match décisif et être mené 2-0 alors qu’on sait que c’est notre petite chance… Même là, on n’a pas su être à la hauteur. Il y a un fait de jeu avant la mi-temps qui fait que Saint-Étienne va jouer à 10 toute la deuxième mi-temps, on sait que c’est difficile et que c’est à nous de faire ce qu’il faut pour faire peur et renverser la vapeur. Malheureusement, en contre, on a encore très mal défendu et on prend un deuxième but. Ce qui se passe après, ça couvait depuis un moment. Pas jusque-là mais… ce n’est pas logique mais presque. Pour la suite, on va bien réfléchir. Une fois que la mission est ratée, vous ne pouvez pas continuer, peut-être, à vous manger la santé, à vous manger la vie, à avoir honte. On est chez nous, dans notre ville, dans notre club, et c’est dur à vivre, c’est très dur à vivre. On va digérer celle-là, parce que c’est quand même l’apothéose. On va la digérer et après, on a 15 jours pour réfléchir, pour parler, pour faire ce qui se fait le mieux ».

« J’ai honte, oui, bien sûr que j’ai honte. J’y croyais, donc quand on n’arrive pas à l’objectif dans la vie, ça fait toujours mal. Si dans un match comme ça, où on joue la survie du club, on n’est pas capables de mettre beaucoup plus d’ingrédients que ce qu’on a mis, à un moment je me dis que peut-être que la mission était impossible. Je suis seul à la conférence de presse, comme souvent. J’assume, j’assume. Je n’ai pas tout bien fait, mais j’y ai mis tout mon cœur. Et tout mon savoir, même si peut-être que je suis un has been du foot. Je vais me poser la question. J’en avais réussi d’autres avant (des missions), et des plus belles, mais celle-là, la dernière, elle me tenait à coeur, parce que c’était chez moi. Et visiblement, je n’ai pas réussi à trouver le bon bouton pour remettre cette équipe en route. Donc d’abord on se regarde soi, après on regarde les autres, ça, c’est ma philosophie de la vie. J’ai dit que l’on va réfléchir, on va réfléchir. J’ai besoin de sommeil, premièrement, j’ai besoin de lucidité, j’ai besoin de parler avec des gens responsables, comme moi, pour voir l’avenir. Il reste 8 matches de Championnat, et je veux savoir ce qu’il va se passer… »

Le Havre : Digard en colère contre l’arbitrage

Même si le HAC a bénéficié d’un pénalty très litigieux à Lyon, qui lui a permis de mener 2-1 à la pause, son entraîneur, Didier Digard, a pesté contre l’arbitrage après la partie : « Il y a faute sur Josué (Casimir) au début de l’action qui amène le corner avant le 3-2 pour l’OL, c’est très clair. Ca fait beaucoup. Je ne pense pas que ça soit un énervement énorme compte tenu de notre situation et de ce que ça engendre. Je n’ai jamais mis de l’huile sur le feu avec l’arbitrage et j’ai toujours prôné le dialogue. Sauf que quand j’ai demandé des explications à l’arbitre, sa réponse a été « Je ne parle pas avec vous », ça me semble léger ».

RC Strasbourg : Rosenior fan de Santos

Auteur du deuxième but du Racing face à Toulouse (2-1), Andrey Santos s’est attiré les louanges de son entraîneur et de ses coéquipiers. Diego Moreira a ainsi déclaré : « C’est le meilleur joueur du monde ! ». Liam Rosenior, lui, a dit : « C’est l’un des meilleurs milieux de L1. Il est présent dans les deux surfaces. Il gagne beaucoup de ballons, sa technique, ses décisions apportent tant à l’équipe… Il a une vraie éthique de travail au quotidien. Son but, c’est la classe mondiale, à l’image de son incroyable saison ». Hélas, Strasbourg n’en profitera que cette saison car L’Equipe rappelle que Santos retournera à Chelsea en juin. Il devrait même disputer le Mondial des clubs avec les Blues à compter du 14 de ce mois-là !

TFC : Martinez Novell déçu

Les Violets espéraient réaliser une belle opération sur la pelouse de Strasbourg (1-2) dimanche mais ils ont dû s’avouer vaincus. Une déception pour leur entraîneur, Carles Martinez Novell : « On a loupé une grosse opportunité. Notre objectif est toujours de terminer le plus haut possible. La saison n’est pas terminée et je veillerai à ce que mes joueurs le comprennent. On a essayé des choses : prendre les espaces en faisant entrer Edjouma, mettre du poids dans la surface avec King. Mais c’était trop compliqué ».

Stade de Reims : Diawara justifie la mise à l’écart de Teuma

Dimanche à Brest (0-0), le Stade de Reims a mis fin à son hémorragie de défaites. Mais il reste quand même sur une série de quinze matches sans victoire et de six sans marquer. Pour le déplacement en Bretagne, l’entraîneur champenois, Samba Diawara, n’avait pas convoqué Teddy Teuma, ce qu’il a justifié ainsi : « Ses dernières prestations n’ont pas été au niveau. Il vit mal la série de résultats. Peut-être que parfois la manière qu’il emploie n’est pas la bonne ». Questionné sur la possibilité de voir son milieu expérimenté revenir dans le groupe, Diawara a répondu : « Il n’y a rien de définitif ». Teuma pourrait donc faire son retour dans le groupe pour la réception de l’OM dans quinze jours.

SB29 : Roy n’a pas apprécié les sifflets

Eric Roy fêtait sa 100e sur le banc du SB29, dimanche, à l’occasion de la réception de Reims (0-0). Autant dire qu’il n’a pas apprécié que ce compte rond soit gâché à la fois par le résultat et par les sifflets du public de Francis-le-Blé : « J’ai trouvé les sifflets un peu durs. On était face à un bloc très regroupé… Il fallait être capable d’être plus juste techniquement. On n’avait pas les armes, tout simplement. Félicitations à Reims, ils ont réussi leur coup ».

Girondins : Eyraud en dit plus sur la reprise du club

Dans l’émission Le Carré, l’ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud,a évoqué le rachat des Girondins de Bordeaux, dans lequel il est impliqué en compagnie d’Olivier Kahn : « J’ai gardé des contacts avec les dirigeants du Bayern comme avec tous ceux que j’ai rencontrés. Oliver Kahn a été une légende du sport et du foot allemand. Au-delà d’être une légende, c’est quelqu’un d’ultra compétent, et quelqu’un de bien. Il a été CEO du Bayern Munich, club connu pour avoir zéro dette à son bilan. C’est un grand gestionnaire en plus d’être une légende de son sport. Ce sont eux qui m’ont demandé de les aider et de les accompagner dans cette aventure. On travaille sur les Girondins de Bordeaux, qui est un très beau club. Mon rôle se limite à ça. Je les aide et les conseille s’ils en ont besoin. Il y a un magnifique projet pour Bordeaux. Le public en N2 est magnifique avec 12.000 supporters, très peu de clubs sont capables de ça, l’OM, Bordeaux, Lens, Strasbourg… C’est magnifique, quelle leçon ! On ne peut pas dire grand-chose, car je n’ai pas l’habitude de discuter de choses confidentielles et privées. Si on n’y croyait pas, on ne serait pas là. Oliver Kahn n’a pas besoin de s’intéresser à Bordeaux pour faire parler de lui. Donc s’il le fait c’est qu’il a joué contre Bordeaux en Coupe d’Europe, et est très attaché à ce club. Je pense qu’il a un projet magnifique. C’est une procédure judiciaire, donc il faut rester discret ».

Equipe de France : les Bleus arrivent aujourd’hui

C’est ce lundi, à 16h, que les joueurs de l’équipe de France sont attendus à Clairefontaine pour préparer le quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie (aller à Split jeudi, retour dimanche au Stade de France). Un point sera fait sur l’état de la cheville gauche de Marcus Thuram, touché depuis plusieurs semaines mais qui a joué le choc entre l’Inter Milan et l’Atalanta Bergame (2-0) hier.