OM : Benatia brise le silence après sa très lourde suspension

Après l’officialisation de sa très lourde sanction, Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, est sorti du silence.

Quelques semaines après les événements de OM-LOSC en Coupe de France, Medhi Benatia, directeur du football du club phocéen, a été sanctionné de trois mois de suspension ferme par la FFF. Une très grosse punition, dont l’OM va faire appel. Si l’avocat de Benatia a réagi, le principal concerné a livré sa réaction ce vendredi sur les réseaux sociaux, à travers un long message posté.

Medhi Benatia ne comprend pas

« Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont envoyé de très nombreux messages. Merci pour votre bienveillance et pour votre soutien inébranlable. Dans ces moments où la déception est forte ressentir votre énergie et votre confiance est pour moi essentiel. Aujourd’hui, je ressens une incompréhension totale. J’ai toujours porté le football avec passion et respect, et j’ai toujours défendu les valeurs qui font la grandeur de ce sport. Le football doit rester un espace d’engagement sincère, où chacun peut s’exprimer sans crainte. Vous connaissez ma passion pour l’OM et ma détermination est donc plus forte que jamais. Nous savons, ici à Marseille, ce que signifie se battre, tenir bon et avancer. Je continuerai à défendre, avec vous et pour vous, notre état d’esprit et nos valeurs. Merci à tous », a écrit Benatia.

