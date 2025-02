OM : l’équipe type de De Zerbi avec les recrues

Voici en vidéo l’équipe type que pourrait aligner désormais l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi.

Pour notre traditionnelle vidéo « Diaporama » de la semaine, on vous propose de retrouver l’équipe type que pourrait aligner Roberto De Zerbi après le mercato hivernal où on a vu quatre joueurs renforcer l’effectif de l’entraîneur marseillais : Luiz Felipe, Amine Gouiri, Amar Dedic, Ismaël Bennacer.

Dedic, Gouiri et Bennacer dans le onze titulaire de De Zerbi ?

Selon nous, trois de ces quatre joueurs devraient intégrer le onze type du technicien italien. Il s’agit d’Amar Dedic, Ismaël Bennacer et Amine Gouiri. Amar Dedic devrait rapidement s’imposer comme titulaire au poste de piston droit, basculant Luis Henrique à gauche et Quentin Merlin sur le banc. Quant à Ismaël Bennacer, il ne vient pas à Marseille pour être remplaçant et devrait remplacer Valentin Rongier dans l’entrejeu. Enfin, Amine Gouiri a déjà prouvé contre l’OL (3-2) qu’il mérite plus d’être titulaire à la pointe de l’attaque marseillaise que Neal Maupay.

L’équipe type de l’OM : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia – Dedic, Hojbjerg, Bennacer, Luis Henrique – Greenwood, Rabiot, Gouiri.

Bienvenue à Marseille 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/7HlAEFT3Rq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 4, 2025

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, suivre notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez-nous sur notre page Facebook But! OM et notre compte X.