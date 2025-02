RC Lens Mercato : un ultime départ acté

Contacté par un club américain, David Pereira Da Costa hésitait à quitter le RC Lens. Le milieu offensif portugais a fini par prendre sa décision.

Cela faisait plusieurs semaines que le RC Lens et David Pereira Da Costa étaient dans l’incertitude. Le milieu offensif de 24 ans n’était plus titulaire depuis l’arrivée de Will Still sur le banc artésien l’été dernier. Il a été contacté par une franchise américaine, les Portland Timbers, pendant le mercato hivernal et il hésitait à la suite à donner à sa carrière. Pour éviter qu’il ne se blesse et que son éventuel transfert soit remis en cas, Still ne le convoquait plus. Mais cette fois, c’est bon, Pereira Da Costa a tranché ! Selon Marc Mechenoua, il a pris la décision de traverser l’Atlantique.

Un transfert qui va rapporter 6 M€

Le Racing va faire une bonne opération dans l’histoire puisque, selon la même source, ce transfert va lui rapporter 6 M€. Sachant que David Pereira Da Costa ne lui a rien coûté si ce n’est les frais de sa formation. Malgré tout, l’effectif artésien continue de s’appauvrir et la page Franck Haise continue d’être tournée. Rien que cet hiver, le RCL a donc laissé partir quatre joueurs qui étaient titulaires sous la direction de l’actuel entraîneur de Nice : Brice Samba, Kevin Danso, Abdukodir Khusanov et donc David Pereira Da Costa.

Pour l’international Espoirs portugais, il restera le regret de ne pas l’avoir vu exploiter au maximum son talent balle au pied. Brillant dans le jeu, Pereira Da Costa n’avait pas assez de statistiques (buts, passes décisives), ce qui explique que Will Still n’a pas compté sur lui. Dommage !

Pour suivre toute l’actualité du foot, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube Butfootballclub.