Mauvais présage pour Rennes avant Lille, Nice décimé au Havre, coup de gueule à Bordeaux

Stade Rennais : mauvaise présage pour le SRFC avant Lille

Ce dimanche soir (20h45), le Stade Rennais reçoit le LOSC, en match de clôture de la 22e journée de Ligue 1. Avant ce match, on ne peut pas dire les chiffres tournent en faveur des Rennais. Et pour cause, Rennes n’a remporté aucun de ses 11 derniers matchs de championnat contre Lille (6 matchs nuls, 5 défaites).

OGC Nice : le groupe de Haise pour Le Havre

Pour le déplacement ce dimanche (17h15) au Havre, l’entraîneur de l’OGC Nice, Franck Haise, peut compter sur le retour dans son groupe de Pablo Rosario. Youssouf Ndayishimiye et Hicham Boudaoui, suspendus, et Morgan Sanson et Terem Moffi, toujours blessés, sont, eux, absents.

Le groupe de l’OGC Nice : Boulhendi, Bulka, Dupé – Abdelmonem, Abdi, Bard, Bombito, Clauss, Dante, Mendy – Louchet, Ndombélé, Rosario, Santamaria – Boga, Bouanani, Cho, Diop, Guessand, Laborde, Moukoko.

Mais aussi…

Stade de Reims : Diawara met la pression à ses remplaçants

En conférence de presse avant la réception du SCO, décisive dans la course au maintien, l’entraîneur rémois, Samba Diawara, a mis un coup de pression à ses remplaçants, auteurs d’une triste entrée en jeu à Lyon (0-4) dimanche dernier : « Ceux qui sont entrés sur le terrain, s’ils veulent faire carrière en Ligue 1, s’ils veulent exister dans ce groupe, et s’ils veulent nous aider dans notre quête pour l’instant du maintien, ils se doivent de montrer autre chose ».

Montpellier : Lecomte positive

Avant d’affronter l’OL, le gardien de Montpellier Benjamin Lecomte a accordé une interview au site officiel de son club dans laquelle il tente de positiver malgré la dernière place de son équipe au classement de Ligue 1 : « Ce sont les cadors, oui, mais ensuite nous jouons contre des rivaux directs à l’image de Saint-Étienne et du Havre que nous aurons la chance de recevoir. À nous d’être encore à leur contact au moment où nous les recevrons. Il faut rester dans la course de notre mini- championnat et, pour y arriver, il nous faudra une solidarité totale. Si on rate quelque chose, ce n’est pas grave, il faut qu’on défende comme des chiens comme on l’a fait à Toulouse. Même si on prend un but, il faudra tout donner pour renverser le match comme nous l’avons déjà fait. J’aimerais vraiment que nous arrivions à nous maintenir ».

Le Havre : Kitala de retour

Vainqueur à Lille (2-1) le week-end dernier, Le Havre va essayer de bisser, ce dimanche, au stade Océane, face à l’OGC Nice. Sachant qu’une victoire lui permettrait de passer devant Saint-Etienne et donc de sortir de la zone rouge. Pour cette affiche, le club doyen pourra compter sur Yann Kitala. L’attaquant de 26 ans, qui n’a plus joué depuis quasiment un an en raison d’une série de pépins, figure dans le groupe de Didier Digard, qui retrouvera son ancien club.

Girondins : Irles mécontent de son équipe et de l’arbitrage

Hier, une semaine après avoir pris la tête de leur groupe de CFA2, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés à Bourges (3-4). Le scénario de la rencontre a fortement déplu à leur entraîneur, Bruno Irles, qui a fustigé la décision de l’arbitre d’accorder un pénalty à l’adversaire à la dernière minute : « Je pense que vous êtes contents, on a eu du spectacle donc de votre point de vue, vous pouvez être contents, a-t-il ironisé au micro de Girondins4ever. Est-ce que Bordeaux mérite de gagner ce soir ? Non. On offre trop de situations à notre adversaire. Est-ce qu’un match nul aurait été démérité ? Non plus. D’où la frustration. Aujourd’hui, on est à la bagarre pour la première place, c’est ce que l’on souhaitait. On l’est toujours dans cette bagarre, à nous de réagir la semaine prochaine. Comment j’explique la fébrilité défensive ? (sourire) C’est difficile… On prend un tiers de nos buts de tout le championnat en une seule fois. Je ne compte pas le dernier parce que quand vous regardez le règlement, c’est augmenter artificiellement la surface du corps. Mon ressenti en direct s’est confirmé avec les images. Il n’augmente pas du tout artificiellement la surface du corps donc on a pris trois buts normaux ce soir. J’ai fait un changement, est-ce que j’aurai dû le faire ? Ne pas le faire ? Ce sont des questions. Encore une fois, on ne gagnera pas tous les matchs, on ne fera pas tout bien, moi le premier. Ce soir on n’avance pas, nos adversaires avancent doucement donc on est toujours dans cette bagarre ».

