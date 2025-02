OM Mercato : Bennacer dévoile les dessous de son arrivée et titille déjà le PSG !

Arrivé en Provence mardi après-midi, Ismaël Bennacer (27 ans) a été présenté à la presse à l’Olympique de Marseille. La recrue phare du mercato phocéen cet hiver ne manque pas d’ambitions.

L’OM, un rêve d’enfant pour Bennacer

« La journée d’hier était riche en émotion, c’était même trop ! C’est la mentalité de club, des supporters qui donnent envie de faire de grandes choses. Ils me l’ont montré, j’apprécie. J’ai toujours été supporter de l’OM en étant petit, quand on est né près de Marseille, il n’y a pas d’autre club. L’OM est un projet intéressant, on peut le voir avec la direction ou ce qu’ils font sur le terrain. Ce n’est pas quelque chose qui s’est fait à la dernière seconde. J’y ai beaucoup réfléchi. Ça a toujours été dans un coin de ma tête. »

L’influence de De Zerbi et de Benatia sur son choix

« Il y a des très bons joueurs au milieu de terrain dans l’équipe, le coach m’a parlé de son projet et de comment il voulait m’utiliser mais on n’est pas rentré dans les détails. C’est un coach que j’ai tout le temps apprécié, je voulais jouer sous ses ordres dans ma carrière et c’est magnifique parce que ça se fait ici. Je sais que de par sa philosophie, je sais qu’il recherche le type de joueur que je suis pour avoir la possession et garder le ballon, gagner aussi. A Milan, c’est des tacticiens pas forcément portés sur la possession ou le rôle fondamental des milieux. Ce coach, c’est très important, j’ai aussi fait ce choix par rapport au coach et à Mehdi (Benatia) qui a bien su me convaincre, il a été important. C’est quelqu’un que je connaissais personnellement. Je trouve qu’il fait très bien son travail et il a été plus qu’important pour ma venue ici. Il m’a expliqué le projet et les changements qui sont en train d’être faits. L’optimisation du club. Quand on a des grands objectifs, il faut des personnes comme ça dans le club. »

Le PSG dans sa ligne de mire

« J’ai déjà gagné et si je peux apporter cette expérience-là. Je suis là pour des objectifs clairs à moyen et long terme. Ce n’est pas pour être deuxième ou troisième. A Marseille, on doit gagner tous les matchs, on construit quelque chose de fort et de nouveau. Ça ne va pas être facile, mais ça sera encore plus beau. Si je suis là, ce n’est pas parce que Milan ne me voulait plus, c’est ma volonté, j’en ai fait part à la direction. Je voulais aller à l’OM et pas ailleurs. Je suis là et je suis très content. »

