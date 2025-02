PSG Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Kolo Muani à la Juve !

Prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus Turin cet hiver, Randal Kolo Muani (26 ans) s’épanouit déjà dans le Piémont et a séduit son entourage. Son avenir est déjà relancé !

Le mercato d’hiver a fermé ses portes hier soir, lundi. Et de toute évidence, il a plutôt été réussi par le PSG qui s’est notamment débarrassé de certains joueurs qui n’entraient pas ou plus dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique. Il s’agit de Marco Asensio et de Milan Skriniar qui ont rejoint les clubs d’Aston Villa et de Fenerbahçe. En revanche, et les supporters les plus lucides du Paris Saint-Germain sentaient le coup venir, le départ de l’attaquant Randal Kolo Muani, sous forme de prêt à la Juventus Turin, pouvait vite occasionner certains regrets. Et c’est le cas puisque celui qui vient de quitter la France et la Ligue 1 a déjà inscrit trois buts en seulement deux petits matches sous les couleurs du club italien.

A noter, d’ailleurs, que déjà sous le charme des performances de Randal Kolo Muani, les dirigeants de la Juventus seraient disposés à revoir les conditions de son prêt en provenance de Paris cet hiver. Ce qui au vu du calendrier peut surprendre.

La Juve revoit sa stratégie pour Kolo Muani

Mais selon le quotidien italien, La Gazzetta dello Sport, un plan serait bel et bien à l’étude pour prolonger le prêt du joueur de l’équipe de France d’une saison supplémentaire. Mais avec, cette fois, une option d’achat fixée aux alentours des 45 millions d’euros. A l’heure actuelle, et ce sont les chiffres qui ont été dévoilés lors de ce mercato hivernal, l’option d’achat serait de l’ordre de 30 M€. C’est dire si Randal Kolo Muani a déjà séduit en Italie. Prochains rendez-vous pour l’ancien attaquant du PSG, vendredi sur le terrain de Côme, dans le Calcio, et mardi pour les barrages de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Deux occasions supplémentaires pour les dirigeants de la Juventus de rester sous le charme de Randal Kolo Muani.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.