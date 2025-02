RC Lens Mercato : de lourds indices sur les recrues de l’été prochain sont tombés !

Alors que le RC Lens va encaisser un petit chèque pour boucler son mercato hivernal, Diego Lopez et Pierre Dréossi ont déroulé la stratégie pour la prochaine fenêtre de transferts estivale.

En attendant le probable départ de David Pereira Da Costa à Portland (6 M€), le RC Lens a procédé à un mercato de rééquilibrage cet hiver. Le club artésien s’est séparé d’au moins deux gros salaires, Brice Samba (300 000 € mensuels brut) et Kevin Danso (170 000 €). Au départ de ces deux-là s’est ajouté celui d’Abdukodir Khusanov à Manchester City pour 40 M€ hors bonus. Le Racing a donc largement réalisé son objectif annoncé à la DNCG l’été dernier de 47 M€ de ventes nettes et il a parallèlement abaissé sensiblement sa masse salariale.

De nouveaux marchés explorés par le RC Lens

« Sportivement, on a réussi à avoir des joueurs plus polyvalents qui nous permettent de jouer avec différents systèmes plus facilement, précise le directeur sportif Diego Lopez dans L’Équipe. Au niveau offensif, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence à l’intérieur et à l’extérieur du jeu, en étant plus excentrés. Nous avons essayé d’aller sur des marchés (Suède, Bosnie, Bulgarie, Monténégro) où le reste du club n’était pas forcément confortable. Ce sont des joueurs à potentiel encadrés par un groupe de joueurs ici qui fait la force de Lens. Aujourd’hui, on doit créer de la valeur. Pour y parvenir, tu es obligé de prendre ce genre de profil. »

Still s’est mis au diapason

Si Lopez savoure la nouvelle position du RC Lens sur de nouveaux marchés porteurs, il salue également les résultats sportifs de l’équipe drivée par Will Still en plein mercato : « On a aussi procédé à des prêts de développement (Ganiou, Bane, Pandor, …). Il y a un groupe de joueurs et un coach (Will Still) qui ont très bien géré cette situation du marché en étant performants. Elle nous a permis d’anticiper de six mois notre marché. »

Le rééquilibrage de l’effectif perdurera cet été

Au niveau de la stratégie adoptée par le RC Lens en vue du prochain mercato estival, la donne est d’ores et déjà claire. « On ne pourra plus prendre des joueurs à 200, 250 ou 300 000 € mensuels, précise le directeur général Pierre Dréossi. La saison prochaine, on continuera vers ce rééquilibrage. »

